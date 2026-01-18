Santa Margherita d’Ungheria | la principessa mistica che attese quasi 700 anni per diventare Santa

Santa Margherita d’Ungheria, principessa ungherese, è ricordata per la sua vita dedicata alla fede e alla preghiera. Dopo secoli di devozione e attesa, fu canonizzata quasi 700 anni dopo la sua morte. La sua storia riflette un percorso di spiritualità e dedizione, che ancora oggi ispira molti credenti. La sua figura rappresenta un esempio di fede sincera e impegno religioso nel contesto della storia cristiana.

Il 18 gennaio la Chiesa fa memoria di santa Margherita d'Ungheria, una delle più grandi mistiche di quell'area. Dal Martirologio Romano apprendiamo che era figlia del re Bela IV d'Ungheria e della regina Maria di origine bizantina: era perciò una principessa. È nel castello di Turòc che vide la luce nel 1242. Da piccolissima, a soli 3 anni, fu affidata al monastero domenicano di Veszpré, offerta dai genitori come voto per la liberazione dagli attacchi dei tartari. Poi la sua formazione proseguì dai 10 anni in su presso le suore domenicane dell'Isola delle Lepri sul Danubio vicino Buda. Crescendo in quell'ambiente maturò in lei anche la vocazione alla vita religiosa, così a 12 anni fece già la sua fece la professione di fede per vestire poi il velo raggiunti i 19 anni.

