Case Green entro maggio l'Italia dovrà recepire la direttiva Ue | i costi e cosa cambia per le abitazioni

Entro maggio 2026, l’Italia dovrà recepire la direttiva europea sulle Case green, un aggiornamento normativo che influenzerà il settore edilizio. La nuova normativa prevede regole più stringenti per costruzioni e ristrutturazioni, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. Questo cambiamento comporterà implicazioni sui costi e sulle modalità di abitare, segnando una fase di trasformazione nel patrimonio edilizio nazionale.

Entro maggio 2026 l'Italia dovrà recepire la direttiva europea sulle Case green. Un passaggio obbligato che ridisegna il futuro del patrimonio edilizio, tra obiettivi climatici, costi elevati, nuove regole per costruire e ristrutturare e una trasformazione profonda del modo di abitare. Ecco tutto quello che c'è da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Dall’Ue schiaffo a Nordio, Italia dovrà reintrodurre il reato d’abuso d’ufficio: la direttiva anticorruzione Firmato l’accordo Ue-Mercosur: cosa prevede l’intesa, quando entrerà in vigore e cosa cambia per l’ItaliaL'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur, firmato dopo 25 anni di negoziati, mira a ridurre i dazi e a favorire l'accesso ai mercati. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Case green, entro maggio 2026 la direttiva: cosa cambia e i costi; Entro maggio la direttiva sulle case green, costo per l'Italia 85 miliardi; Case green, l’Italia non invia il piano di attuazione; Case green e le mosse dell’Italia, quali sono le ultime notizie. Case green, entro maggio 2026 la direttiva: cosa cambia e quanto costa all'ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Case green, entro maggio 2026 la direttiva: cosa cambia e quanto costa all'Italia ... tg24.sky.it Case green: entro maggio l’Italia dovrà recepire la normativa europea per ridurre i consumi energeticiA maggio 2026 scade il termine entro il quale l’Italia dovrà recepire la normativa europea Case green sulle prestazioni energetiche degli edifici. alternativasostenibile.it Entro maggio la direttiva sulle case green, costo per l'Italia 85 miliardi. Sima-Velux, giro d'affari da 280 miliardi tra impatti diretti, indiretti e l'indotto #ANSA x.com Case green e sanzioni UE: l’Italia sotto la lente L’Unione Europea mette sotto esame il nostro paese per il ritardo nell’attuazione delle norme sulle case ad alta efficienza energetica. Una questione che riguarda cittadini, edilizia e transizione ecologica: serve a facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.