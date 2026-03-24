Incendio nell' ex fabbrica di Bagnoregio allerta nube tossica | zona rossa per 2 chilometri | FOTO e VIDEO

Il rogo nello stabilimento dismesso Alta durante i lavori per sostituire la copertura in amianto con panelli fotovoltaici: è stato alimentato da indumenti e rifiuti di plastica. Ordinanza del sindaco: tutti i divieti È allerta nube tossica dopo il vasto incendio divampato nell'ex stabilimento Alta di Bagnoregio. Vigili del fuoco al lavoro fino alla notte tra il 23 e il 24 marzo all'interno della fabbrica industriale dismessa, che trattava e produceva materiale plastico, in località Capraccia, lungo la strada Umbro Casentinese. Le fiamme sarebbero partite dal tetto del capannone, dove erano in corso lavori di sostituzione del materiale in amianto con nuovi pannelli fotovoltaici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Maxi incendio colpisce fabbrica tessile: nube di fumo visibile a chilometri di distanza - VIDEOUn rogo di grosse dimensione si è sviluppato in via Galileo Galilei a Mariglianella.

Viterbo: incendio in ex fabbrica a Bagnoregio, raccomandata chiusura finestreUn incendio nello stabilimento ex Alta Altene a Bagnoregio ha allertato le autorità, che invitano alla prudenza.

Aggiornamenti e notizie su Incendio nell

Temi più discussi: Un incendio coinvolge fabbrica ed ex ristorante nel Napoletano; Incendio nell'ex stabilimento Alta di Bagnoregio: Tenete le finestre chiuse | VIDEO e FOTO; Corea del Sud, enorme incendio in fabbrica a Daejeon: 50 feriti e dispersi. Il video; Incendio a Bagnoregio nello stabilimento ex Alta: visibile una densa nube di fumo nero.

Incendio nello stabilimento dismesso dell'ex Alta AlteneQuesta mattina è divampato un incendio presso lo stabilimento ex Alta Altene nel territorio comunale di Bagnoregio. Le fiamme si sono sviluppate intorno a mezzogiorno in uno dei capannoni della ... civonline.it

Viterbo: incendio in ex fabbrica a Bagnoregio, raccomandata chiusura finestreUn incendio nello stabilimento ex Alta Altene a Bagnoregio ha allertato le autorità, che invitano alla prudenza. romadailynews.it

La superportaerei americana Gerald Ford costretta a fermarsi, forse 14 mesi. Di certo dovrebbe tornare operativa non prima del 2027, dopo i problemi che l'hanno travolta nelle ultime settimane. Prima i problemi con i bagni intasati, poi l'incendio nella lavander facebook