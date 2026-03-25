Santanchè rassegna dimissioni da ministra del Turismo dopo pressing Meloni | Abituata a pagare i miei conti e quelli degli altri

Daniela Santanchè si è dimessa dal ruolo di ministra del Turismo, dopo aver ricevuto pressioni dalla premier Giorgia Meloni. La decisione è stata ufficializzata e segnata dalla comunicazione pubblica. La ministra ha dichiarato di essere abituata a pagare i propri conti e quelli degli altri. La sua uscita dal governo segue un periodo di tensioni e discussioni interne alla maggioranza.

Ufficializzato l'addio al Ministero dopo il pressing della premier Daniela Santanchè ha rassegnato le sue dimissioni da ministra del Turismo dopo il pressing della premier Giorgia Meloni. Santanché ha ufficializzato l'addio al Ministero con una nota, nella quale si rivolge direttamente alla l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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#FLASH# GOVERNO: SANTANCHÈ SCRIVE A MELONI E RASSEGNA DIMISSIONI Roma, 25 mar. (LaPresse) - facebook.com facebook