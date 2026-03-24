Daniela Santanchè si trova in una posizione delicata a causa di questioni giudiziarie che coinvolgono direttamente la ministra del Turismo. La situazione si è evoluta rapidamente, portando a voci di possibili dimissioni nelle ultime ore. La politica italiana segue con attenzione gli sviluppi legali e le eventuali conseguenze sulla leadership del ministero. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte della ministra o del governo.

Milano – Il prossimo nome potrebbe essere quello di Daniela Santanchè. Dopo le dimissioni di Andrea Delmastro da sottosegretario alla Giustizia e Giusi Bartolozzi da capo di gabinetto, all’indomani della vittoria del No al Referendum, la ministra del Turismo sarebbe vicina, secondo alcune insistenti voci, a quel passo indietro finora negato, nonostante le richieste ripetute dell’opposizione, e mai preteso da Giorgia Meloni. Ma l’aria è cambiata e la premier fiuta la necessità di rinnovare la squadra di governo e di eliminare imbarazzi legati a clamorosi scivoloni o vicende giudiziarie. Il primo ministro auspica infatti che sulla medesima linea di sensibilità istituzionale di Delmastro e Bartolozzi, “analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daniela Santanchè a un passo dalle dimissioni: tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo

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