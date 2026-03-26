Giorgia Meloni ha richiesto un giorno di tempo prima di decidere sulle possibili dimissioni di Daniela Santanchè, dopo una nota ufficiale diffusa da Palazzo Chigi martedì sera. La comunicazione invitava la ministra a dimettersi, citando la necessità di comportamenti più rispettosi delle sensibilità istituzionali. Tra i nomi circolati come possibili sostituti ci sono anche Malagò e Caramanna, oltre ad altri ancora in pole position.

Raccontano che Giorgia Meloni si fosse presa (e avesse dato) un giorno di tempo, dopo la clamorosa nota uscita da Palazzo Chigi martedì sera, in cui auspicava che Daniela Santanchè mostrasse la stessa «sensibilità istituzionale» di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi e si dimettesse. Il tempo di andare in visita di Stato nella Repubblica algerina e tornare. Raccontano anche che, se al rientro a Roma non avesse trovato pronte le dimissioni del ministro del Turismo, lei stessa avrebbe provveduto manu militari. È vero che il presidente del consiglio italiano non può “licenziare” un ministro che non vuole andarsene e per liberarsene è necessaria una mozione di sfiducia individuale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dimissioni di Daniela Santanchè, nel totonomi per sostituirla anche Malagò e Caramanna

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