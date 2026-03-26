Dopo una giornata caratterizzata da cambiamenti politici, la leader del governo ha accettato le dimissioni di Daniela Santanchè, rientrando tra le decisioni ufficiali annunciate. Sono attesi nei prossimi giorni sviluppi riguardo alla successione e alla definizione di nuovi ruoli all’interno del partito di maggioranza. La situazione rimane in evoluzione, con tempi rapidi previsti per le prossime mosse.

(Adnkronos) – Alla fine di un'altra giornata sull'ottovolante, Giorgia Meloni incassa anche le dimissioni 'auspicate' di Daniela Santanchè. Dopo il passo indietro, martedì, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del ministero di via Arenula, Giusi Bartolozzi, ieri – al termine di un lungo pressing da parte di Fratelli d'Italia – è arrivato anche l'addio al governo della ministra del Turismo, che aveva trascorso l'intera mattinata chiusa nel suo ufficio al dicastero. Con una lettera alla premier, Santanchè ha ufficializzato la sua 'rinuncia' (con un... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Dimissioni Santanchè, chi sarà il nuovo ministro del Turismo? Il totonomiCon l’addio anticipato di un anno di Daniela Santanchè, si chiude bruscamente un’epoca al Ministero del Turismo e si apre ufficialmente una delle...

Leggi anche: Dimissioni Santanchè, la lettera a Meloni: "Perché ho atteso, pago anche i conti di altri"

Una raccolta di contenuti su Meloni incassa

Temi più discussi: Meloni incassa dimissioni Santanchè, scatta totonomi: ipotesi per il 'dopo', ultime news; Referendum sulla giustizia, l’Italia boccia la riforma. E Meloni incassa l’esito: Rispetto il voto, andiamo avanti; Referendum giustizia: vince il No, Meloni incassa la prima sconfitta; Meloni, pressing per dimissioni di Santanchè. Lasciano Delmastro e Bartolozzi.

Meloni incassa anche dimissioni Santanchè: scatta il totonomi, tempi rapidi per successione(Adnkronos) - Alla fine di un'altra giornata sull'ottovolante, Giorgia Meloni incassa anche le dimissioni 'auspicate' di Daniela Santanchè. Dopo il passo indietro, martedì, del sottosegretario alla Gi ... msn.com

Infuriata con Daniela Santanchè, guerra aperta tra Meloni e la MinistraGiorgia Meloni e la furia contro Daniela Santanché la Premier vorrebbe le sue dimissioni ma lei rifiuta di cedere l'incarico, è guerra aperta. notizie.it

Daniela Santanchè resiste e non intende dimettersi. Giorgia Meloni, dopo aver incassato le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, chiede ora apertamente un passo indietro anche alla ministra del Turismo. Ma dietro lo scontro pubblico si nasconde un retroscen - facebook.com facebook

Referendum giustizia primo ko politico per Meloni. Ma la premier tira dritto x.com