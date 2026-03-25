Dimissioni Santanchè chi sarà il nuovo ministro del Turismo? Il totonomi

Dopo le dimissioni anticipate di un anno di Daniela Santanchè, si apre una fase di cambiamenti al Ministero del Turismo. La decisione ha segnato la fine di un periodo e ora si cercano indicazioni sul possibile successore, rendendo questa transizione tra le più complicate per il governo in carica. La nomina di un nuovo ministro del Turismo diventa un passaggio cruciale per la stabilità politica.

Con l’addio anticipato di un anno di Daniela Santanchè, si chiude bruscamente un’epoca al Ministero del Turismo e si apre ufficialmente una delle successioni più delicate per la tenuta del governo. Dopo un pomeriggio ad altissima tensione, che ha visto la fedelissima di Ignazio La Russa rassegnare le dimissioni, il Transatlantico è diventato una polveriera di indiscrezioni. La premier Giorgia Meloni, pur volendo evitare ulteriori scossoni, potrebbe trovarsi costretta a gestire l’interim personalmente per qualche giorno, così da meditare con calma su un innesto che dovrà traghettare il comparto fino alla fine della legislatura. Il nome che... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Temi più discussi: Giustizia, Meloni: Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi; Veltroni: Dimissioni Santanché? Se una premier non riesce a far dimettere un ministro è un'anatra zoppa; Via Delmastro e Bartolozzi. Meloni, ora si dimetta anche Santanchè. Lei resiste; Santanchè sotto assedio prova ancora a resistere: Il mio caso è diverso.

Dimissioni Santanchè, la lettera a Giorgia Meloni: ObbediscoLa versione finale e definitiva di Daniela Santanché e le sue dimissioni ufficiali da ministra del Turismo arrivano con una lettera pubblicata indirizzata a Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio ... tg24.sky.it

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ULTIM’ORA Daniela Santanchè, alla fine, si è dimessa da ministra del Turismo. La notizia arriva nel tardo pomeriggio, al termine di una giornata convulsa e all’indomani della richiesta pubblica di dimissioni da parte della premier Giorgia Meloni. Santanchè - facebook.com facebook

Le dimissioni di Daniela Santanchè chiudono un fatto politico inedito, ovvero la sfiducia manifestata dalla premier a mezzo stampa, ma lasciano sul campo tutte le conseguenze politiche del caso, anzi per certi aspetti le dilatano. Ci preoccupa che la Premier n x.com