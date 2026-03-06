Diletta Leotta svela il segreto del matrimonio con Loris Karius | È una regola pensata per il lungo termine

Diletta Leotta ha condiviso il segreto del suo matrimonio con Loris Karius, affermando che si tratta di una regola pensata per il lungo termine. I due si sono sposati nel 2024 e stanno per diventare genitori per la seconda volta, dopo la nascita della prima figlia nel 2023. La coppia vive un momento di grande felicità e attesa.

Diletta Leotta ha svelato il segreto del matrimonio con Loris Karius. I due sono sposati dal 2024 e presto diventeranno genitori per la seconda volta, dopo la nascita di Arya nel 2023. "È una regola pensata sul lungo termine", ha spiegato la giornalista sportiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

