Diletta Leotta svela il segreto del matrimonio con Loris Karius | È una regola pensata per il lungo termine

Diletta Leotta ha condiviso il segreto del suo matrimonio con Loris Karius, affermando che si tratta di una regola pensata per il lungo termine. I due si sono sposati nel 2024 e stanno per diventare genitori per la seconda volta, dopo la nascita della prima figlia nel 2023. La coppia vive un momento di grande felicità e attesa.

Diletta Leotta ha svelato il segreto del matrimonio con Loris Karius. I due sono sposati dal 2024 e presto diventeranno genitori per la seconda volta, dopo la nascita di Arya nel 2023. "È una regola pensata sul lungo termine", ha spiegato la giornalista sportiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Diletta Leotta, svelato il sesso del secondo figlio con Loris Karius Leggi anche: Diletta Leotta incinta, le foto dolcissime svelano un indizio sul sesso del secondo figlio con Loris Karius Altri aggiornamenti su Diletta Leotta. Temi più discussi: Contro gli stereotipi: Lo sfogo di Diletta Leotta: Bella allora incompetente? | blue News; Diletta Leotta, la mattinata inizia in palestra; Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ferma un festino e balla in strada con le Las Ketchup, Balivo sentenzia: Cringissimo; Diletta Leotta incinta di 28 settimane sfoggia il suo pancione in palestra: super allenamento. Viviamo separati: Diletta Leotta svela il segreto del matrimonio con Loris KariusOspite al podcast di Paola Perego, Diletta Leotta parla della relazione con Loris Karius e svela il segreto del loro matrimonio. donnaglamour.it Diletta Leotta racconta il segreto con Loris Karius: Il mio matrimonio funziona perché non viviamo insiemeDiletta Leotta parla di Karius Karius e svela il segreto della loro relazione. La vita di Diletta Leotta tra lavoro, famiglia e nuovi sogni. Ospite del podcast Poteva andare peggio condotto da Paola ... comingsoon.it Diletta Leotta si racconta: “Le foto rubate sono state un incubo. E il mio matrimonio funziona anche grazie alla distanza”. Diletta Leotta si è raccontata senza filtri nel podcast “Poteva andare peggio” di Paola Perego, parlando di carriera, amore e momenti diffi - facebook.com facebook