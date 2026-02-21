Diletta Leotta | A letto sono un vulcano le donne belle che sanno fare anche qualcosa stanno sul ca**o
Diletta Leotta ha dichiarato di essere molto passionale a letto, commentando che le donne attraenti e capaci spesso incontrano ostilità. La conduttrice sportiva ha aggiunto che preferisce essere autentica e non nascondere la sua personalità forte. Il suo discorso arriva dopo alcune polemiche sui pregiudizi rivolti alle donne famose e affermate. Le sue parole hanno fatto discutere, attirando l’attenzione sui cliché legati all’aspetto e al successo femminile.
In un'intervista, Diletta Leotta rivendica la sua passionalità e risponde ai pregiudizi che colpiscono le donne di bell'aspetto e successo. Poi, la frecciata a Mediaset per il flop de La Talpa: "Non sono abituata ai programmi non in diretta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
“A letto mi do 10, sono un vulcano. Sui social ho messo il filtro anti-haters: una donna bella e che sa fare delle cose sta sul ca**o”: le parole di Diletta LeottaDiletta Leotta ha spiegato che, a letto, si dà 10, descrivendosi come un vulcano.
