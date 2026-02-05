Venerdì 6 febbraio Bologna si anima con otto eventi imperdibili. Tra mostre di fotografia su seta, graffiti e visioni artistiche, il centro si riempie di vita. Se ancora non avete scelto cosa visitare, ecco il primo itinerario tra gallerie, palazzi e musei per il weekend.

Se ancora non siete riusciti a orientarvi tra gli oltre 300 appuntamenti di Art City, ecco qui il primo di tre itinerari artistici per il lungo weekend in giro per la città, tra gallerie, palazzi, musei. Già da qualche giorno, inoltre, al Modernissimo è iniziato ‘Art City Cinema’ curato dalla Cineteca, un percorso per indagare le feconde intersezioni tra cinema e arte. Dai graffiti di Geco, tra azione e trasgressione, all’opera totale di Galeazzo Nardini e la sua ‘Arte sciopero’; dagli scatti familiari e impegnati di Mimmo e Francesco Jodice a quelli dirompenti di Oliviero Toscani; dalla memoria poetica degli oggetti di Robert Kusmirowski al mondo visionario e irriverente di Bonvi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Art City, 8 eventi imperdibili di venerdì 6 febbraio a Bologna: fotografia su seta, graffiti, visioni

Bologna si anima questa settimana con eventi che non si possono perdere.

Dal 5 all’8 febbraio, Bologna ospita Art City 2026, un evento che coinvolge oltre 300 iniziative tra arte e cultura, in concomitanza con Arte Fiera.

