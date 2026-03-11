Sindrome di Leigh dalla medicina traslazionale una possibile terapia Lo studio su Cell | tra i candidati la molecola del Viagra

Una ricerca pubblicata sulla rivista Cell suggerisce nuove possibilità di trattamento per la Sindrome di Leigh, una malattia genetica pediatrica senza terapie definitive. Lo studio ha individuato diversi candidati, tra cui una molecola derivata dal Viagra, come potenziali strumenti per intervenire sulla condizione. La scoperta rappresenta un passo avanti nella ricerca medica dedicata a questa patologia rara.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Cell apre prospettive terapeutiche per la Sindrome di Leigh, una grave malattia genetica pediatrica finora priva di cure efficaci. La ricerca è stata coordinata da Alessandro Prigione dell’ Università di Düsseldorf e ha coinvolto ricercatori italiani dell’ Università degli Studi di Milano, dell’I stituto Neurologico Carlo Besta e dell’ Università di Verona, tra cui Dario Brunetti ed Emanuela Bottani. Il lavoro è stato sviluppato nell’ambito del consorzio europeo CureMILS, finanziato dal programma European Joint Programme on Rare Diseases con circa 2,4 milioni di euro, coinvolgendo numerosi centri di ricerca in Europa e negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

