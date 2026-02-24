Diciottenne picchiata e violentata in una stazione nel Milanese | 26enne condannato a 12 anni di carcere

Harouna Sangare, 26 anni, ha aggredito e violentato una ragazza di 18 anni in una stazione nel Milanese, provocandole gravi ferite. La sua condanna a 12 anni di carcere deriva dall’accusa di averla picchiata e abusata, causando traumi fisici e psicologici. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella zona, dove si sono moltiplicati i controlli di sicurezza. La ragazza si trova ancora sotto assistenza medica.

Il 26enne Harouna Sangare è stato condannato a 12 anni di carcere per violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne milanese. L'uomo aveva picchiato e abusato della ragazza in una stazione ferroviaria lo scorso agosto.