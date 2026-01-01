Diciottenne accoltellato in piazza Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno

Un giovane di 18 anni, originario della Tunisia, è stato ferito con un coltello in piazza Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno. L'episodio si è verificato nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, causando l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori sul luogo. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Un ragazzo di diciotto anni, originario della Tunisia, è stato accoltellato in piazza Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno. Il fatto sarebbe accaduto verso le 1.00. Il giovane sarebbe stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova in codice verde. La vittima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Diciottenne accoltellato in piazza Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno Leggi anche: Vallo, medico aggredito durante i festeggiamenti di Capodanno Leggi anche: Ferito a una mano durante i festeggiamenti di Capodanno: 16enne ricoverato in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Milano banlieue, 15enne sequestrato per un'ora da baby gang, costretto a denudarsi e a prelevare denaro: arrestati 3 minori e un 20enne tunisino. Firenze, diciottenne accoltellato in centro nella notte di Capodanno - Il giovane, un diciottenne cittadino tunisino, per motivi da chiarire, è stato accoltellato al ... 055firenze.it

Milano, giovane accoltellato in Piazza Duomo: fermato un 21enne nel Bolognese - La polizia ha fermato nel Bolognese un 21enne egiziano, irregolare e con precedenti, ritenuto responsabile del tentato omicidio avvenuto il 25 novembre in Piazza Duomo a Milano. tg24.sky.it

Diciottenne accoltellato ai baretti, i quattro arrestati restano in carcere. Convalidato l'arresto dal gip del tribunale dei minori. Gli indagati negano la premeditazione che viene loro contestata dal pubblico ministero - facebook.com facebook

#Napoli, #calciatore semiprofessionista diciottenne e incensurato è stato #accoltellato per strada, nelle notte, nel quartiere #Chiaia. Ora è ricoverato, in rianimazione, con #prognosiriservata x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.