Caaf Cgil Toscana | selezione personale per assistenza fiscale in Toscana

La Cgil Toscana ha aperto una selezione di personale per rafforzare il suo centro di assistenza fiscale. L’obiettivo è migliorare i servizi offerti ai cittadini e rispondere alle richieste crescenti di assistenza fiscale in regione. La procedura è aperta a chi cerca un’opportunità di lavoro nel settore.

**Caaf Cgil Toscana: un nuovo colpo di mano per rafforzare l'assistenza fiscale in Toscana** È iniziata una nuova fase di rafforzamento strutturale del CAAF – il Centro di Assistenza Alle Fiscali – della Cgil toscana. Il Comitato di Area per la Finanza, in collaborazione con la sua sezione toscana, ha ufficialmente lanciato una campagna di selezione personale per l'ingresso di nuovi operatori all'interno dell'organico dedicato alle attività di assistenza fiscale. Le posizioni saranno occupate nei diversi uffici regionali, con un orario flessibile, adatto a coprire le esigenze stagionali del settore, in un periodo di massima intensità lavorativa tra gennaio e luglio.

