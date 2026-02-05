Caaf Cgil Toscana | al via la ricerca di personale per l’assistenza fiscale

La Cgil Toscana apre le porte a nuove assunzioni nel settore fiscale. Il Caaf Cgil cerca personale per offrire assistenza fiscale ai cittadini. Si tratta di un’opportunità concreta per chi vuole crescere professionalmente in questo campo. La selezione è aperta e le candidature sono già in corso.

L'esperienza lavorativa proposta rappresenta una concreta opportunità di crescita professionale, particolarmente indicata per chi desidera sviluppare o consolidare competenze in ambito fiscale. Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato, con possibilità di rinnovo negli anni.

