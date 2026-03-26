Dichiara di essere stata presa a schiaffi in pieno centro da un gruppo di persone e arrivano i soccorsi

Una donna di 39 anni, di origine peruviana, ha riferito di essere stata colpita con schiaffi da un gruppo di persone in pieno centro. L’episodio si è verificato all’angolo tra corso Stamira e via Marsala, dove la Croce Gialla di Ancona è intervenuta per prestare assistenza. La donna ha dichiarato di essere stata aggredita mentre si trovava in compagnia di un’altra persona.

Sul posto per soccorrere la donna di 39 anni la Croce Gialla. Sul caso indaga la polizia. È intervenuto anche l'esercito I primi a interessarsi del caso sono stati i militari dell’esercito, fermati dalla donna mentre si trovavano di pattuglia. Poco dopo è giunta sul posto anche la polizia. La donna è stata portata per accertamenti al pronto soccorso di Torrette e le sue condizioni non destano preoccupazione. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum, anche nelle Marche prevale il No. Ad Ancona e nelle altre città i contrari volano a oltre il 60 percento . 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Dichiara di essere stata presa a schiaffi in pieno centro da un gruppo di persone e arrivano i soccorsi Articoli correlati Leggi anche: Cosa sta succedendo nel quartiere Cornelia dove una strada è stata presa da un gruppo di 'maranza' Aggredisce la fidanzata in pieno centro, calci e schiaffi davanti ai passanti: ammonito un 25enneANCONA- Calci, schiaffi e minacce in pieno centro cittadino, davanti ai passanti. Carabiniere salva 14enne al telefono: “Ci hai chiamato e ci vuole coraggio, non sei sola, sei forte” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dichiara di essere stata presa a... Temi più discussi: Dichiarazione IVA: nuova procedura di recupero automatizzato per le omissioni; Dichiarazioni di guerra senza piombo; Lecce, l'amarcord di Fascetti: Che colpo a Roma; Dichiarazioni assenza cause di inconferibilità e incompatibilità, predisposti 10 modelli standard. Violenza sulle donne: ActionAid, il 36% di loro dichiara di esserne stata vittimaSecondo i dati diffusi, il 36% delle donne italiane dichiara di aver subito violenza verbale, emotiva o fisica da parte di un uomo. Le più colpite risultano le under 25: quasi 6 su 10 (57%) ... agensir.it Il 57% delle donne intervistate dichiara di aver subito disparità salarialeOltre il 50% delle donne intervistate denuncia l'assenza di trasparenza sulle retribuzioni, ritiene di essere stata vittima di disparità salariale e non si sente preparata per affrontare una ... ansa.it Israele dichiara di aver ucciso Alireza Tangsiri, il comandante che bloccava lo Stretto di Hormuz. - facebook.com facebook Israele dichiara di aver ucciso Alireza Tangsiri, il comandante che bloccava lo Stretto di Hormuz x.com