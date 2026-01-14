Cosa sta succedendo nel quartiere Cornelia dove una strada è stata presa da un gruppo di ' maranza'

Nel quartiere Cornelia, si sono verificati alcuni episodi di presenza di gruppi di giovani in modo non organizzato. All’angolo con il McDonald’s si nota un primo gruppo, mentre poco più avanti ne si trova un secondo, più numeroso. La situazione sembra coinvolgere alcuni ragazzi che si sono radunati in modo spontaneo, generando preoccupazione tra residenti e passanti. La situazione è monitorata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nel quartiere.

All'angolo, dove c'è il Mc Donald's, si intravede un primo gruppo di ragazzi. Poco dopo, al marciapiede successivo, eccone un altro più numeroso. Sono giovani tunisini, marocchini, egiziani. I cosiddetti 'maranza', ma alla vaccinara, quelli di Roma. Da tempo, troppo secondo i residenti, tra le.

