Sabati Selvaggi! Pomeriggi di arte e creatività dedicati a bambine e bambini dai 5 anni in su

A partire dal 28 marzo, ogni mese il pomeriggio di sabato sarà dedicato ai bambini dai 5 anni in su e all’arte, con un focus particolare sugli animali selvaggi. La proposta si basa su alcuni degli albi illustrati più noti e apprezzati degli ultimi anni, offrendo ai giovani partecipanti l’opportunità di scoprire e approfondire il mondo degli animali attraverso attività creative e di lettura.

Dal 28 marzo un sabato al mese, partendo da alcuni tra gli albi illustrati più belli e stimolanti pubblicati negli ultimi anni, esploreremo il mondo degli animali selvaggi. I libri scelti, ricchi di soluzioni visive e pittoriche interessanti, diventeranno il punto di partenza per inventare un animale e sperimentare tecniche, strumenti e linguaggi diversi. La durata degli incontri sarà di un’ora e mezza: inizieremo con la lettura dell’albo scelto e ci immergeremo poi nella parte grafico-pittorica. Non mancherà una breve pausa snack, offerta da Matita. L’obiettivo non è “fare un bel disegno”, ma fare esperienza del disegno: sperimentare, osservare, trovare soluzioni personali, allenare il pensiero divergente e la creatività, lavorando insieme e costruendo relazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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