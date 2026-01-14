Crescere attraverso l’arte | creatività teatro e musica al Liceo di Partinico

Il Liceo di Partinico offre agli studenti opportunità di crescita attraverso attività artistiche come teatro e musica. Questi percorsi aiutano a sviluppare creatività e competenze trasversali, accompagnandoli nelle scelte che definiranno il loro futuro. Per approfondire, abbiamo intervistato la Prof.ssa FS, responsabile dell’orientamento, che ci ha illustrato l’importanza di queste esperienze nel percorso scolastico.

