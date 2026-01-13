Juventus Nicola Progressi della Juve sono sotto gli occhi di tutti

Davide Nicola ha commentato la sconfitta della Cremonese contro la Juventus, sottolineando come i progressi della squadra bianconera siano evidenti e sotto gli occhi di tutti. La partita, valida per la ventesima giornata di Serie A, ha mostrato le differenze tra le due squadre e il percorso di crescita dei bianconeri. Nicola ha analizzato gli aspetti tecnici e tattici, evidenziando le sfide future per la sua squadra.

Davide Nicola ha parlato dopo la sconfitta per 5-0 subita dalla sua Cremonese contro la Juventus nella sfida valida per la ventesima giornata. Nicola sulla sconfitta contro la Juve "Stasera per la voglia di fare e raccontare la nostra storia anche qui a Torino ci siamo fatti innervosire più del

