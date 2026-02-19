Anche La Russa contro i giudici sulla Sea Watch | La abnormità della sentenza è sotto gli occhi di tutti

Ignazio La Russa ha criticato la sentenza sulla Sea Watch, definendola “abnorma” e evidente a tutti. La causa è la decisione di condannare lo Stato a versare 76mila euro alla ong, più 14mila di spese legali. Il presidente del Senato ha espresso dubbi sulla legittimità di questa sentenza, sottolineando come la sentenza appaia ingiusta e insostenibile. La vicenda riguarda il pagamento deciso dopo il salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, un episodio che continua a dividere l’opinione pubblica. La questione resta al centro del dibattito politico.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato la sentenza riguardante la ong Sea Watch che ha condannato lo Stato a risarcire 76mila euro (più 14mila di spese legali) alla ong. Così come Meloni e Salvini, La Russa ha attaccato velatamente i giudici: “Ho visto il post della premier sono pienamente d’accordo e la ringrazio per non aver avuto esitazione nel denunciare una cosa che ci sembra assurda, non deve entrare nella polemica referendaria ma va stigmatizzato un provvedimento che rende sempre più difficile far rispettare le leggi. Credo sia sotto gli occhi di tutti la abnormità di una sentenza che vuole premiare chi aveva speronato una nave italiana delle forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

