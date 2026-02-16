Doha investe nel tennis | Alcaraz e Sinner a premio per un torneo ATP 500 di prestigio Il Qatar punta sulle stelle

Doha ha deciso di investire nel tennis, offrendo grandi premi ai suoi protagonisti. La città qatariota ha pagato oltre un milione di dollari a testa per portare in campo Alcaraz e Sinner al torneo ATP 500 di prestigio. La scelta mira a rafforzare la posizione del Qatar come centro internazionale di tennis, attirando attenzione e pubblico da tutto il mondo.

Doha punta sull’oro: Alcaraz e Sinner ingaggiati per un milione di dollari a testa. Doha, Qatar – Un investimento faraonico nel tennis mondiale: il torneo ATP 500 di Doha ha assicurato la partecipazione di due delle stelle più brillanti del circuito, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, sborsando 1,2 milioni di dollari a ciascuno. Questa mossa, resa possibile dalle regole ATP, riflette la crescente competizione tra i paesi del Medio Oriente per attrarre eventi sportivi di prestigio e i migliori atleti del pianeta. Il ritorno in campo e le strategie di Doha. Il Qatar ExxonMobil Open si prepara ad accogliere Sinner e Alcaraz dopo le loro rispettive performance all’Australian Open.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alexei Popyrin e Valentin Royer hanno eliminato due favoriti all’ATP 500 di Doha, complicando il percorso di Sinner e Alcaraz.

L'ATP di Doha inizia con il sorteggio del tabellone e Jannik Sinner affronterà al primo turno Machac.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.