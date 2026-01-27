Ambasciatore italiano a Doha incontra la Nazionale azzurra di spada al Grand Prix in Qatar

Durante il Grand Prix di Spada a Doha, l'ambasciatore italiano Paolo Toschi ha incontrato la Nazionale azzurra di scherma, in un momento di grande rilevanza per lo sport italiano in Qatar.

La presenza dell’Ambasciatore Toschi ha rappresentato un momento speciale per gli atleti e lo staff della scherma italiana impegnati nel prestigioso Gran Prix qatariota, tappa del circuito internazionale di specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Durante la visita Toschi ha potuto incontrare i membri delle squadre maschili e femminili, scambiando parole di incoraggiamento ed apprezzamento per l’impegno profuso dagli azzurri durante questa competizione.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Ambasciatore Doha

Simone Mencarelli, atleta torinese delle Fiamme Oro, ha ottenuto un argento al Grand Prix di spada a Doha, segnando il suo debutto con una medaglia ai livelli più alti della Coppa del Mondo Assoluti.

Il Grand Prix di spada a Doha si avvicina alla fase decisiva, con nove atleti italiani qualificati per il tabellone principale maschile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ambasciatore Doha

Argomenti discussi: Il Comandante del COVI in Qatar e Bosnia-Erzegovina; Il Sottosegretario Perego alla Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference 2026; PEREGO (DIFESA) - PARTECIPAZIONE ALLA DIMDEX 2026; L'Italia progetta di spostare l'ambasciata dall'Afghanistan.

Federazione Italiana Scherma added photos to the album: Grand Prix di Spada - Doha | Day3 facebook

Al Grand Prix di spada in Qatar, primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo per Simone Mencarelli! A Doha è suo il secondo posto! bit.ly/4t07G77 @Federscherma x.com