dg di careggi

La commissione sanità del Consiglio regionale ha espresso un parere favorevole alla conferma di Daniela Matarrese come direttrice generale dell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi. La decisione segue la valutazione sulla sua gestione e sulla continuità del suo incarico. La nomina ora dovrà essere formalizzata attraverso le procedure previste.

Daniela Matarrese verso la conferma come direttrice generale di Careggi. La commissione sanità del Consiglio regionale, presieduta da Matteo Biffoni (Pd), ha dato parere favorevole alla sua permanenza come dg dell’azienda ospedaliero universitaria. La nomina spetta al presidente Eugenio Giani, che informa il Consiglio regionale, e la commissione sanità esprime un parere. Spiegando i criteri che hanno portato a riconfermare Matarrese, si spiega in una nota, il governatore Eugenio Giani ha ricordato che la Regione Toscana privilegia figure interne con esperienza nel sistema sanitario regionale, Matarrese ha maturato un’esperienza pluriennale nel settore pubblico toscano e ha già ricoperto il ruolo di direttrice generale di Careggi con "risultati sicuramente positivi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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