Morte Astori l’ospedale di Careggi dovrà risarcire un milione di euro ai familiari

L’ospedale di Careggi dovrà pagare un milione di euro ai familiari di Davide Astori. La corte ha stabilito che l’azienda ospedaliera ha responsabilità nella sua morte e dovrà risarcire la famiglia, composta dalla compagna Francesca Fioretti, dalla figlia Vittoria, dai genitori e dai fratelli. La decisione nasce dopo le indagini sulla gestione medica e sulle cure ricevute dal capitano della Fiorentina.

L'ospedale di Careggi dovrà pagare un milione di euro ai familiari di Davide Astori. La corte ha stabilito che l'azienda ospedaliera ha responsabilità nella sua morte e dovrà risarcire la famiglia, composta dalla compagna Francesca Fioretti, dalla figlia Vittoria, dai genitori e dai fratelli. La decisione nasce dopo le indagini sulla gestione medica e sulle cure ricevute dal capitano della Fiorentina. L'azienda ospedaliera di Careggi dovrà versare un milione e cento mila euro alla famiglia Astori, quindi alla compagna Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli, per la morte di Davide, il "capitano per sempre" della Fiorentina, scomparso il 4

