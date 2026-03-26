Una domanda riguarda la sincerità nel supportare l’arte di un’amica: si deve apprezzare realmente le sue opere o si può fingere di trovarle belle? Acquistare i suoi quadri e farle credere che siano di nostro gradimento potrebbe impedirle di ricevere un riscontro autentico. La questione solleva il confronto tra onestà e sostegno nel rapporto tra artista e pubblico.

Una nostra cara amica è un’aspirante pittrice. Di recente ha organizzato una mostra delle sue ultime opere nello studio in cui lavora. Le vogliamo bene, ma non siamo grandi estimatori della sua arte, che è decisamente ancora in divenire. Ci ha invitati alla sua “festa”, ma sappiamo che, se ci andassimo, ci sentiremmo obbligati a comprare uno dei suoi quadri, che costano diverse centinaia di dollari. Lei ha difficoltà economiche e quei soldi le farebbero comodo, ma ecco la nostra domanda: siamo obbligati, per amicizia o per compassione, a comprare le sue opere anche se non ci interessano affatto?–Lettera firmata L’amicizia e la compassione possono spingervi ad aiutarla, ma non vi obbligano a fingere di apprezzare i suoi quadri. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Devo fingere di apprezzare le opere della mia amica artista?

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