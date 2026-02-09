La notizia della scomparsa della contessa Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media italiani. La figlia Giada ha scritto su Instagram che era la sua migliore amica e che il dolore è enorme. La donna, nota per il suo carattere forte e la sua vita spesso sotto i riflettori, lascia un vuoto in famiglia e tra i suoi amici. La sua morte apre un altro capitolo nella lunga storia di questa figura pubblica, amata e al centro di molte cronache.

Roma, 9 febbraio 2026 - La contessa Patrizia de Blanck è morta, il triste annuncio della figlia Giada su Instagram: "Con immenso dolore annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un'intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l'ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore". Giada de Blanck prosegue: "Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare.

© Quotidiano.net - La contessa Patrizia de Blanck è morta, le parole della figlia Giada: “Era la mia migliore amica”

Patrizia De Blanck, la nota contessa e soubrette, è morta a 85 anni.

Patrizia De Blanck, nota contessa e protagonista di diversi programmi televisivi, è morta a Roma a 85 anni.

