Isaac del Toro | La vittoria di oggi è una delle migliori della mia carriera devo credere in me

Isaac del Toro ha conquistato la vittoria nell’ultima tappa dell’UAE Tour 2026, dopo una fuga decisiva in salita. La sua vittoria deriva da un’attacco deciso sull’ascesa di Jebel Hafeet, che gli ha permesso di recuperare terreno e di mettere in difficoltà i rivali. La sua performance dimostra che la determinazione può fare la differenza in una corsa dura come questa, e Isaac ora guarda con fiducia alla prossima sfida.

Isaac del Toro è tornato oggi alla vittoria nella tappa regina dell’UAE Tour 2026. Il messicano, ferito nell’orgoglio dopo che Antonio Tiberi lo ha anticipato nella prima tappa di montagna di Jebel Mobrah, ha ipotecato il successo nella corsa a tappe emiratina facendo la differenza sull’arrivo in salita di Jebel Hafeet. Il corridore dell’UAE Team Emirates XRG sale così a due vittorie in pochi giorni e certifica l’ottima condizione. Il 22enne centramericano ha fatto la differenza negli ultimi chilometri, i più duri, anticipando al traguardo anche Antonio Tiberi, suo grande rivale per la classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Isaac Del Toro fa il vuoto in salita e vince la tappa regina dell’UAE Tour. Tiberi difende il podio nella generaleDoppio colpo per Isaac Del Toro, che si impone nella tappa regina e ipoteca di fatto il successo finale nella classifica generale dell'UAE Tour 2026. Il ... oasport.it

Del Toro da record a Jebel Hafeet: vince e demolisce i tempi di Pogacar e YatesIl messicano stacca Antonio Tiberi nella sesta tappa dell'UAE Tour e ipoteca la vittoria della classifica generale ... it.blastingnews.com

