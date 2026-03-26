Detective Hole recensione | un nordic crime sporco tra dipendenza e religione

Netflix ha adattato i romanzi di Jo Nesbø, creando una serie che combina elementi della Norvegia e degli Stati Uniti. La produzione è definita da alcuni come un

Netflix adatta i romanzi di Jo Nesbø trovando una via di mezzo tra la Norvegia e gli Stati Uniti. Il risultato? Conturbante, onirico, a tratti ostico. Con un grande Joel Kinnaman. Vi ricordate Seven, il capolavoro di David Fincher? Ci muoviamo in un territorio abbastanza simile con Detective Hole, la nuova serie scandinava tratta dai romanzi di Jo Nesbø (nello specifico dal quinto capitolo della saga, La stella del diavolo). Lo show si aggiunge al ricco catalogo crime di Netflix, mantenendo la tipica messa in scena asciutta e cruda del Nord Europa, ma strizzando l'occhio alla spettacolarità procedurale statunitense. Detective Hole: due poliziotti, un solo obiettivo Il protagonista Harry Hole (Tobias Santelmann) è un detective della polizia di Oslo taciturno e tormentato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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