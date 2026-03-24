Netflix “addomestica” Harry Hole e lo fa uscire, sotto forma di serie, addirittura nel bel mezzo della Settimana Santa in un giovedì che, dopo l’Ultima Cena, può completarsi con le nuove avventure del detective norvegese nato dalla penna di Jo Nesbø. La serienove episodi ambientati in una Oslo insolitamente calda- segue il poliziotto più maledetto del Nordic noir: geniale, autodistruttivo, alcolista, con il talento di infilarsi nei guai e un’ossessione per la verità che rasenta l’autolesionismo. Un serial killer lascia dietro di sé corpi mutilati, mentre l’ispettore deve fare i conti con il collega corrotto Tom Waaler e con i propri demoni interiori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Harry Hole, il detective diventa anche una serie tv

Articoli correlati

Morgane Detective Geniale 5, Il Gran Finale: Morgane Diventa Una Fuori Legge!Scopri perché il finale di Morgane – Detective geniale 5 sorprende tutti: Morgane Alvaro supera l’esame, salva Karadec e sceglie una nuova vita...

La serie TV di Harry Potter di HBO ha una finestra d’uscitaLa nuova serie TV di Harry Potter in lavorazione presso HBO ha finalmente una finestra di uscita definita.

Altri aggiornamenti su Harry Hole

Temi più discussi: Detective Hole recensione: la serie Netflix da Jo Nesbø tra noir efficace e limiti; Riz Ahmed nella parte di James Bond e Detective Hole dai romanzi di Jo Nesbø: le serie tv da vedere questa settimana; Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana; TV. Torna il pistolero più veloce del West.

Detective Hole: è arrivato il trailer ufficiale della serie Netflix basata sui thriller di Jo NesbøDebuttano in streaming sulla piattaforma il 26 marzo i nove episodi sulla serie tratta dai romanzi del re dello scandinoir. Ecco il trailer italiano ufficiale di Detective Hole. Se nell'Uomo di neve ... comingsoon.it

Jo Nesbo's Detective Hole Season 1: Release date and time, where to watchJo Nesbo's Detective Hole is a detective thriller television series created by Netflix that is based on the author Jo Nesbo's Harry Hole book series. Season one of the show adapts the fifth book of ... primetimer.com

First look Prime immagini di #DetectiveHole, serie crime tratta dai thriller di Jo Nesbø Creata da Jo Nesbø, autore dei 13 romanzi con al centro il Detective Harry Hole,nella prima stagione Harry si scontra con il suo avversario di sempre, il detective corrott facebook

Il mio #CosaLeggoNelWeekend è: Macbeth - Jo Nesbo Finalmente un romanzo di questo autore che mi sta coinvolgendo. Avevo letto i primi 3 della serie Harry Hole e… nulla. Buon week end a tutti x.com