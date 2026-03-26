Detective Hole è la nuova serie crime di Netflix, tratta dai libri dello scrittore norvegese Jo Nesbø. La produzione si compone di nove episodi ambientati a Oslo durante un'estate caratterizzata da un caldo insolito. In città, si verificano omicidi con scene che includono dita mozzate e gioielli a forma di pentagramma nascosti sotto le palpebre delle vittime. Le indagini rivelano una firma che sembra indicare motivazioni legate a vendetta o follia.

Oslo, estate. Un caldo anomalo avvolge la città, le strade bruciano, e qualcuno sta seminando terrore con una precisione quasi rituale: dita mozzate, gioielli a forma di pentagramma nascosti sotto le palpebre delle vittime, una firma che grida vendetta o follia, o forse entrambe le cose insieme. Un caso, insomma, per il Detective Hole. Perché in mezzo a tutto questo c’è Harry Hole, detective della omicidi, genio irregolare, alcolista in precario equilibrio tra la sobrietà e il precipizio. È lui il protagonista della nuova serie crime di Netflix, disponibile in streaming con tutti i suoi 9 episodi. Tratti dal romanzo La stella del diavolo, quinto capitolo della saga letteraria firmata da Jo Nesbø. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Detective Hole è la nuova serie crime di Netflix firmata direttamente dall'autore dei libri, Jo Nesbø: 9 episodi di puro irresistibile (e originale) noir nordico

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