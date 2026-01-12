Albignasego incontra la salute un modo per promuovere benessere prevenzione e consapevolezza

“Albignasego incontra la salute” è un’iniziativa promossa dal Comune di Albignasego, in programma da gennaio ad aprile. L’obiettivo è offrire incontri gratuiti dedicati alla prevenzione, al benessere e alla consapevolezza sulla salute. Un’occasione per approfondire temi importanti e promuovere uno stile di vita più consapevole e salutare per tutta la comunità.

Torna anche quest'anno «Albignasego incontra la salute», l'iniziativa promossa dal Comune di Albignasego che da gennaio ad aprile propone un calendario di incontri gratuiti dedicati alla salute e al benessere della persona. Gli appuntamenti, a ingresso libero, si svolgeranno dalle ore 20.45.

