Desenzano del Garda | Festa del Cioccolato

Dal 27 al 29 marzo, il lungolago e il centro storico di Desenzano del Garda ospitano la Festa del Cioccolato, un evento dedicato alla produzione artigianale italiana. Durante questi tre giorni viene allestito uno spazio dedicato al gusto e alla degustazione, con numerosi stand e bancarelle che offrono specialità a base di cioccolato. L'iniziativa coinvolge artigiani e produttori locali e nazionali, attirando numerosi visitatori.

Dal 27 al 29 marzo il lungolago e il centro storico di Desenzano del Garda si trasformano in un grande spazio dedicato al gusto con la Festa del Cioccolato un appuntamento che celebra l’eccellenza della produzione artigianale italiana.Per tre giorni da venerdì a domenica la manifestazione porterà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Desenzano del Garda: Festa del Cioccolato Articoli correlati Desenzano del Garda: StraGardaLakeC'è Posta per Te, le pagelle: De Martino tira una frecciata alla Rai? (5), Emma prega la Madonna di Lourdes per fidanzarsi (7), Nello prende picche... Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, un fermo a Desenzano del GardaE’ Marin Jelenik, il croato di 36 anni, l’uomo fermato dalla Polizia di Stato, nel Bresciano e ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il... Tra Coriandoli e Cuori: Garda celebra Carnevale e San Valentino 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Desenzano del Garda Festa del Cioccolato Temi più discussi: Aprile 2026 sul Garda; Desenzano: domenica la Festa dello Sport; Desenzano del Garda, tre giorni dedicati al gusto: dal 27 al 29 marzo torna la Festa del Cioccolato Artigianale; A Desenzano arriva la quarta edizione della Festa del Cioccolato Artigianale. Desenzano del Garda, tre giorni dedicati al gusto: dal 27 al 29 marzo torna la Festa del Cioccolato ArtigianaleDesenzano del Garda si prepara ad accogliere la quarta edizione della Festa del Cioccolato Artigianale, in programma da venerdì 27 a domenica 29 marzo ... bsnews.it Un oro incredibile per Marcell Jacobs, Desenzano del Garda in festa per il trionfoNato a El Paso in Texas, americano di nascita, ma di fatto cresciuto a Desenzano del Garda, provincia di Brescia, paese della mamma Viviana Masini. Marcell Jacobs ha riscritto la storia dell’atletica ... fanpage.it Desenzano del Garda, Festival Senza Glutine – Speciale Pasqua. Nel weekend di Pasqua, dal 3 al 6 aprile 2026, il centro di Desenzano del Garda ospita quattro giorni dedicati al gusto e all’intrattenimento gluten free. Piazza Cappelletti & Lungolago Ces - facebook.com facebook