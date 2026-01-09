Desenzano del Garda | StraGardaLake

StraGardaLake è una nuova manifestazione sportiva che si svolge domenica 11 gennaio a Desenzano del Garda. La manifestazione si svolge lungo le sponde del Lago di Garda e le colline Moreniche, offrendo percorsi di diverse lunghezze pensati per vari livelli di allenamento. Un’occasione per apprezzare i paesaggi locali in un contesto sportivo e condiviso, in una cornice naturale di grande valore.

Una nuova manifestazione sportiva tra i paesaggi mozzafiato del lago di Garda: domenica 11 gennaio debutta StraGardaLake!Alla sua prima edizione, l'iniziativa si sviluppa lungo le sponde del Lago di Garda e le suggestive colline Moreniche, con tre diverse lunghezze pensate per vari livelli di.

