Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio un fermo a Desenzano del Garda

Un uomo è stato fermato a Desenzano del Garda nell’ambito delle indagini sull’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio a Bologna. Il 36enne croato Marin Jelenik è ritenuto il responsabile dell’accoltellamento avvenuto nel parcheggio della stazione. La vicenda ha portato a un’azione di polizia nella zona del Bresciano, contribuendo alla ricostruzione dell’accaduto e alla ricerca della verità.

Un uomo è stato fermato nel Bresciano nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. L'individuo è stato bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda.

