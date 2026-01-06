Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio un fermo a Desenzano del Garda

Da feedpress.me 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato fermato a Desenzano del Garda nell’ambito delle indagini sull’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio a Bologna. Il 36enne croato Marin Jelenik è ritenuto il responsabile dell’accoltellamento avvenuto nel parcheggio della stazione. La vicenda ha portato a un’azione di polizia nella zona del Bresciano, contribuendo alla ricostruzione dell’accaduto e alla ricerca della verità.

Un uomo è stato fermato nel Bresciano nell’ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all’addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un’area riservata ai dipendenti. L’individuo è stato bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda. Sono in. 🔗 Leggi su Feedpress.me

omicidio del capotreno alessandro ambrosio un fermo a desenzano del garda

© Feedpress.me - Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, un fermo a Desenzano del Garda

Leggi anche: Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: un fermo a Desenzano del Garda, verifiche in corso

Leggi anche: Sciopero dei ferrovieri dopo l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio: "Siamo tutti sconvolti"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, Uomo gentile; Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all'addome. Il sospettato fermato sul Regionale dopo il delitto e poi rilasciato; Capotreno ucciso in stazione: ecco chi era il 34enne; Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. “Killer in fuga, un balordo della stazione”.

omicidio capotreno alessandro ambrosioOmicidio del capotreno a Bologna, fermato un uomo nel Bresciano - Bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda, era già stato fermato e rilasciato per molestie al personale su un treno ... rainews.it

omicidio capotreno alessandro ambrosioOmicidio di Alessandro Ambrosio, il sospettato identificato e rilasciato: cosa è successo dopo il delitto - Il sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio è stato identificato dopo il delitto su un treno per Milano, fermato a Fiorenzuola e poi ... fanpage.it

omicidio capotreno alessandro ambrosioOmicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: un fermo a Desenzano del Garda, verifiche in corso - Un uomo è stato fermato a Desenzano del Garda (Brescia) nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.