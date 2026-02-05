Ambrosini svela un retroscena su Rabiot | Avevo tanti dubbi quando era alla Juve ma Pirlo mi diceva che…

Durante l’ultima puntata di ‘Elsastici’, Massimo Ambrosini ha svelato un retroscena su Rabiot. L’ex calciatore del Milan ha detto di aver avuto molti dubbi su di lui ai tempi della Juventus, ma Pirlo gli aveva sempre detto di non sottovalutarlo.

Adrien Rabiot è uno dei protagonisti assoluti della stagione del Milan, nella sfida contro il Bologna ha trascinato i rossoneri con un gol e un assist per Loftus-Cheek. Il suo status da top player, però, non è stato sempre indiscutibile: Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha rivelato un retroscena sul centrocampista francese negli anni alla Juventus. Ecco le sue parole durante l'ultima puntata di 'Elastici', il podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. "L'anno in cui Rabiot giocava alla Juve, avevo dei forti dubbi, ma Pirlo lo faceva giocare sempre. Gli dicevo che si trattava di un giocatore che fa giocare male la squadra, non riusciva a giocare bene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ambrosini svela un retroscena su Rabiot: “Avevo tanti dubbi quando era alla Juve, ma Pirlo mi diceva che…” Approfondimenti su Ambrosini Rabiot Baronio (vice Pirlo): «Alla Juve Cristiano Ronaldo mi diceva solo ciao. Poi mi ha visto tirare le punizioni…» In un’intervista, Baronio, vice di Pirlo, ricorda un episodio con Cristiano Ronaldo alla Juventus. Petrachi svela il retroscena: «Avevo preso Lautaro dal Racing per 7 milioni. Dzeko? Era già fatta con l’Inter ma dissi una cosa a Conte» Gianluca Petrachi, nuovo direttore sportivo del Torino, rivela dettagli inediti sui trasferimenti di Lautaro Martinez e Edin Dzeko, tra passato e retroscena mai svelati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ambrosini Rabiot Argomenti discussi: Chiariello svela quando Conte ha bocciato definitivamente Lucca al Napoli: Si è perso totalmente. In un'intervista a Dazn, all'amico Massimo Ambrosini, l'allenatore del Genoa, che lunedì tornerà all'Olimpico da avversario, si racconta a 360 gradi: So di non essere una ...Daniele De Rossi a 360 gradi. In un'intervista, rilasciata all'amico Massimo Ambrosini per Dazn nella sede del Genoa, l'allenatore che lunedì sera, per la prima volta, affronterà la sua Roma da ... corrieredellosport.it Massimo Ambrosini svela che non nasce fan di Rabiot, ma che ora non può fare a meno di constatare quanto sia dominante. #cronachedispogliatoio facebook

