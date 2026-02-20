Galliani rivela lo storico colpo soffiato alla Juventus | Così dimostrammo che al tavolo c’eravamo anche noi Retroscena che non ti aspetti!

Adriano Galliani ha svelato un episodio sorprendente legato a un trasferimento sfumato alla Juventus, spiegando come il Milan sia riuscito a strappargli il giocatore. La causa principale è stata la strategia adottata in sede di trattativa, che ha permesso al club rossonero di ottenere l’accordo in anticipo rispetto ai bianconeri. Galliani ha raccontato di aver lavorato di notte, inviando messaggi e telefonate decisive, per convincere il giocatore a scegliere il Milan. Questa mossa ha rappresentato un punto di svolta nella campagna di mercato.