Milan-Udinese comincia la vendita dei biglietti | ecco tutte le informazioni

È iniziata la vendita dei biglietti per la partita tra Milan e Udinese, valida per la 32ª giornata di Serie A e prevista allo stadio di San Siro nel weekend dell’11-12 aprile, data ancora da ufficializzare. I tifosi interessati possono acquistare i biglietti seguendo le modalità indicate sul sito ufficiale e nei punti vendita autorizzati. La partita si giocherà tra due squadre di vertice del campionato italiano.

(fonte: acmilan.com) "In occasione dell'appuntamento casalingo valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A, il Milan scenderà in campo contro l'Udinese. Sarà lo scontro numero 109: il bilancio vede 48 vittorie rossonere, 23 successi bianconeri e 37 pareggi. I biglietti per Milan-Udinese sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità: Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 3 marzo e fino alle 23.59 di giovedì 5 marzo, ogni abbonato alla stagione 2526 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.