boris becker si sbilancia e indica un favorito tra sinner alcaraz agli australian open 2026

Boris Becker ha espresso il suo parere sulla sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026, indicando un favorito tra i due. Con l’inizio del torneo, l’interesse cresce e le aspettative si concentrano sulle possibili sfide tra questi talenti. Entrambi rappresentano il futuro del tennis internazionale e la loro performance sarà determinante per l’evoluzione della competizione.

Gli Australian Open 2026 sono appena iniziati e l’attenzione è già tutta rivolta ai due grandi protagonisti del tennis mondiale: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo ha già fatto il suo esordio vincente a Melbourne, mentre l’altoatesino scenderà in campo domani, con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo sul cemento australiano. Il primo Slam della stagione mette di fronte due percorsi diversi: da un lato Alcaraz, a caccia del Career Grand Slam, dall’altro Sinner, sempre più desideroso di tornare in vetta alla classifica mondiale. A fare il punto della situazione è stato Boris Becker, ex numero uno del mondo, intervenuto ai media spagnoli con un’analisi chiara e netta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Boris Becker si sbilancia: “Vi dico chi è il favorito tra Sinner e Alcaraz agli Australian Open 2026”

