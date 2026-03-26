Una mamma è stata multata nel parcheggio di via San Nicolò, situato tra l'oratorio San Luigi e la clinica Talamoni, a causa di una segnalazione che evidenzia problemi di sicurezza e degrado nella zona. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini, che hanno segnalato le condizioni del luogo. Nessuna ulteriore informazione sulle motivazioni della multa o sulle circostanze specifiche.

Rota e Valessina (FdI): "La zona rossa non ha cambiato nulla. Il Comune sanziona i cittadini per bene e ignora chi non rispetta le regole" Ci è arrivata una segnalazione che riguarda il tema della sicurezza e del degrado nel parcheggio tra l'oratorio San Luigi e la clinica Talamoni. Una giovane mamma si è dovuta recare presso la clinica con i suoi due bambini piccoli, di mattina presto. Trovando posto nel parcheggio di via San Nicolò, si è avvicinata al parchimetro per pagare la sosta, quando ha notato alcune persone dormire nei pressi dell'apparecchio. Temendo di svegliarle e di provocare una reazione, ha preferito recarsi direttamente in clinica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Degrado al parcheggio di via San Nicolò: mamma multata perché aveva paura

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