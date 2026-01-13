Degrado al parcheggio ex Cecchetti

Il parcheggio dell’area ex Cecchetti presenta numerose buche di grandi dimensioni, creando una situazione di potenziale pericolo per veicoli e pedoni. Nonostante la presenza di un parchimetro e la vigilanza sul pagamento dei ticket, la pavimentazione si trova in condizioni di evidente degrado da tempo. Questa situazione richiede interventi immediati per garantire sicurezza e funzionalità a chi utilizza l’area.

Buche grosse come crateri nel parcheggio pubblico dell’ area ex Cecchetti (nella foto). Una situazioni pericolose, sia per le auto che per i pedoni, in quel rettangolo governato dal parchimetro, dove si vigila per multare eventuali violazioni nel pagamento del ticket ma da tempo si volta lo sguardo davanti alle condizioni della pavimentazione. All’altezza delle aiuole che ospitavano alberi, orma spariti, sono rimaste le grate rotte e sfondate, ieri mattina ricolme di acqua piovana, circondate da sanpietrini dissestati. Ogni giorno va sempre peggio perché lì transitano continuamente macchine e il via vai aggrava lo stato di salute del parcheggio gruviera, che chiede una urgente manutenzione da parte del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Degrado al parcheggio ex Cecchetti Leggi anche: Degrado e abbandono negli accessi al parcheggio sotterraneo dei Portici Leggi anche: Centro per l’autismo, avanti all’ex Cecchetti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Degrado al parcheggio ex Cecchetti. Controlli anti degrado nell’ex Danelli e nel parcheggio del Carrefour (chiuso di notte dal sindaco) - L’ispezione dei militari nel dismesso complesso industriale per verificare eventuali occupazioni abusive. bergamonews.it Santa Maria di Licodia, largo Civiltà del Lavoro (lo spazio verde e il parcheggio dell'area artigiana) versa nell'assoluto degrado, fra incuria e immondizia - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.