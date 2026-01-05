Degrado e abbandono negli accessi al parcheggio sotterraneo dei Portici

Sono state segnalate condizioni di degrado e abbandono agli accessi pedonali del parcheggio sotterraneo dei Portici. Le immagini mostrano ingressi chiusi e deteriorati, evidenziando una situazione di incuria che richiede interventi di manutenzione. La cura delle aree pubbliche è importante per garantire sicurezza e fruibilità a utenti e visitatori del centro commerciale.

Recita la segnalazioneNelle foto come sono ridotti gli accessi pedonali (chiusi) al parcheggio sotterraneo del centro commerciale I Portici. Motivo? Non si sa . Tra l'altro sono vicini al nuovo ristorante, da poco aperto e unica realtà del centro commerciale insieme a Coop e Upim.

DEGRADO A MODENA: LE EX FONDERIE TRA BIVACCHI E SPAZZATURA Abbandono e rifiuti accanto alle ex Fonderie di Modena: mentre i lavori di rigenerazione avanzano, l’area è tornata a popolarsi di accampamenti improvvisati. Ecco il quadro della sit - facebook.com facebook

