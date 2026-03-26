Definì Vannacci traditore della patria e pezzo di m***a su X | utente va a processo per diffamazione

Un utente del social network X è stato citato in giudizio per diffamazione dopo aver scritto commenti offensivi nei confronti di un ex generale e attuale leader di un movimento politico. L’individuo aveva definito l’ex ufficiale «traditore della patria» e «pezzo di m***a», oltre a rivolgere accuse di fascismo, razzismo e omofobia. Il procedimento legale si svolgerà nelle prossime settimane.

Aveva scritto su X « traditore della patria » e « pezzo di m. », oltre ad accuse di fascismo, razzismo e omofobia, all’ex generale Roberto Vannacci, attuale leader di Futuro Nazionale. Ora dovrà rispondere di «diffamazione» davanti al tribunale di Verbania. Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari, accogliendo l’opposizione dei legali dell’ex generale a una richiesta di archiviazione della procura della città piemontese. La vicenda prende origine da una serie di post pubblicati su X nel 2023, in cui un 72enne accompagnava commenti offensivi con fotografie di Vannacci. Oltre agli insulti, l’utente ha inoltre scritto sul social che Vannacci avrebbe passato documenti riservati alla moglie, collegando tali affermazioni alla pubblicazione del libro Il mondo al contrario. 🔗 Leggi su Open.online

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