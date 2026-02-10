Ucraina scontro totale tra Calenda e Vannacci | Patriota di Putin e traditore della Patria

Un acceso scontro tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci è esploso in diretta televisiva sul conflitto in Ucraina. I due si sono scagliati l’uno contro l’altro, con parole dure e accuse pesanti. La discussione si è accesa quando hanno affrontato il tema della guerra e delle responsabilità. Calenda ha accusato Vannacci di essere un patriota di Putin e di tradire la Patria, mentre l’altro ha risposto a tono. La tensione è salita in modo evidente, lasciando gli spettatori a bocca aperta.

È scontro totale tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sul tema della guerra in Ucraina. Durante un acceso confronto televisivo a L'aria che tira, il leader di Azione ha attaccato senza mezzi termini l'ex generale, da poco uscito dalla Lega per avviare un proprio progetto politico, arrivando a definirlo "patriota di Putin e traditore della patria". L'attacco di Calenda sul ruolo dell'esercito e della difesa nazionale. Calenda ha puntato il dito contro le posizioni espresse da Vannacci, accusandolo di non comprendere il valore della difesa della propria nazione.

