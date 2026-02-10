Ucraina scontro totale tra Calenda e Vannacci | Patriota di Putin e traditore della Patria

Un acceso scontro tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci è esploso in diretta televisiva sul conflitto in Ucraina. I due si sono scagliati l’uno contro l’altro, con parole dure e accuse pesanti. La discussione si è accesa quando hanno affrontato il tema della guerra e delle responsabilità. Calenda ha accusato Vannacci di essere un patriota di Putin e di tradire la Patria, mentre l’altro ha risposto a tono. La tensione è salita in modo evidente, lasciando gli spettatori a bocca aperta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Botta e risposta infuocato in tv sul conflitto ucraino. È scontro totale tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sul tema della guerra in Ucraina. Durante un acceso confronto televisivo a L’aria che tira, il leader di Azione ha attaccato senza mezzi termini l’ex generale, da poco uscito dalla Lega per avviare un proprio progetto politico, arrivando a definirlo “patriota di Putin e traditore della patria”. L’attacco di Calenda sul ruolo dell’esercito e della difesa nazionale. Calenda ha puntato il dito contro le posizioni espresse da Vannacci, accusandolo di non comprendere il valore della difesa della propria nazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ucraina, scontro totale tra Calenda e Vannacci: “Patriota di Putin e traditore della Patria” Approfondimenti su Ucraina Guerra “Sei un traditore della patria”: lo scontro tra Vannacci e Calenda esplode in diretta tv Questa mattina, il confronto tra Vannacci e Calenda a L'aria che tira si è trasformato in uno scontro acceso. "Traditore della patria". "Re Moda al contrario". Scontro di fuoco Vannacci-Calenda La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ucraina Guerra Argomenti discussi: La demolizione della rete elettrica e logistica dell’Ucraina; Guerra ucraina, Starmer: Da Putin richieste ridicole sui territori. Zelensky: Vuole disastro umanitario in inverno; Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione. Cologno Monzese gli fa causa per 160 milioni di euro; Guerra ucraina, Mosca: Contatti con Francia per avviare dialogo. Droni russi su Odessa. Vannacci all'Aria Che Tira: "Voterò no al Decreto Ucraina, ecco perché". Scontro in studio con Calenda. x.com Scontro nella Lega sugli aiuti all’Ucraina dopo l’uscita di Roberto Vannacci. L’ex generale sostiene un emendamento presentato da due deputati leghisti che chiede lo stop immediato all’invio di armi a Kiev, aprendo un nuovo fronte contro la linea ufficia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.