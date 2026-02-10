Scontro di fuoco in diretta questa mattina a "L’Aria che tira", il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo ogni mattina su La7. Da una parte il generale Roberto Vannacci, fresco di addio alla Lega. Dall’altra, sul versante diametralmente opposto Carlo Calenda, leader di Azione e avversario ideologico delle destre. L’argomento in questione è la difesa dell’Ucraina. Vannacci attacca Calenda, definendolo “ Re Mida al contrario ” e invitandolo provocatoriamente ad andare a combattere in Ucraina. Una provocazione a cui Calenda risponde per le rime. "Gli ucraini combattono per la propria patria, concetto che a un ex generale dovrebbe essere chiaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Traditore della patria". "Re Moda al contrario". Scontro di fuoco Vannacci-Calenda

Questa mattina, il confronto tra Vannacci e Calenda a L'aria che tira si è trasformato in uno scontro acceso.

Calenda ha perso la calma in diretta tv e ha attaccato duramente Vannacci, chiamandolo “traditore della patria”.

