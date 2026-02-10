Traditore della patria Re Moda al contrario Scontro di fuoco Vannacci-Calenda
Scontro di fuoco in diretta questa mattina a "L’Aria che tira", il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo ogni mattina su La7. Da una parte il generale Roberto Vannacci, fresco di addio alla Lega. Dall’altra, sul versante diametralmente opposto Carlo Calenda, leader di Azione e avversario ideologico delle destre. L’argomento in questione è la difesa dell’Ucraina. Vannacci attacca Calenda, definendolo “ Re Mida al contrario ” e invitandolo provocatoriamente ad andare a combattere in Ucraina. Una provocazione a cui Calenda risponde per le rime. "Gli ucraini combattono per la propria patria, concetto che a un ex generale dovrebbe essere chiaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Vannacci Calenda
“Sei un traditore della patria”: lo scontro tra Vannacci e Calenda esplode in diretta tv
Questa mattina, il confronto tra Vannacci e Calenda a L'aria che tira si è trasformato in uno scontro acceso.
“Sei un traditore della patria”, Calenda esplode in Tv contro Vannacci: perché il leader di Azione ha ragione
Calenda ha perso la calma in diretta tv e ha attaccato duramente Vannacci, chiamandolo “traditore della patria”.
Ultime notizie su Vannacci Calenda
Ucraina, Calenda contro Vannacci: Patriota Putin, traditore della patriaVannacci, con tutte le sue cazzate, è un patriota di Putin e traditore della patria. Carlo Calenda contro Roberto Vannacci in un infuocato faccia a faccia a L'aria che tira. Il senatore leader di Az ... adnkronos.com
Traditore, Re Mida al contrario: scontro senza filtri tra Calenda e Vannacci. Ecco cosa si sono detti in diretta tvBotta e risposta infuocato tra il generale Vannacci e Carlo Calenda a L’aria che tira. Ecco cosa si sono detti in diretta tv. tag24.it
Vannacci ripete a pappardella ogni elemento della propaganda putiniana. Perfino “Calenda vacci te al fronte”. E menomale che è stato un nostro generale, lautamente pagato per difendere il Paese, per anni… se ci fosse stato lui al posto degli ucraini avremm x.com
“Sei un traditore della patria” Scontro durissimo tra Vannacci e Calenda a L’aria che tira. Cosa è successo in diretta - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.