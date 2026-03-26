De Luca | Il referendum segna la lotta contro le politiche antimeridionaliste del Governo

Il governatore ha dichiarato che il referendum rappresenta un atto di opposizione alle politiche considerate antimeridionali del Governo. La leader del partito di centrosinistra ha espresso la disponibilità a partecipare alle primarie, senza specificare una data precisa o i tempi della consultazione. La discussione riguarda principalmente le scelte politiche e le strategie per affrontare le prossime elezioni.

"> Leadership del Campo Largo: La Disponibilità di Schlein alle Primarie. Sulla leadership del campo largo, il tema delle primarie emerge con forza dopo le recenti dichiarazioni del segretario regionale del PD, Piero De Luca. La segretaria Elly Schlein ha già espresso la sua disponibilità ad affrontare una competizione per la premiership, qualora si decidesse di seguire questa strada. Queste affermazioni segnano un passaggio fondamentale per il centrosinistra, che si prepara a ridefinire la propria leadership in vista delle prossime elezioni. De Luca ha commentato l’importanza delle primarie come strumento per rafforzare la democrazia interna alla coalizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Luca: “Il referendum segna la lotta contro le politiche antimeridionaliste del Governo”. Articoli correlati Leggi anche: VIDEO/ Referendum giustizia, De Luca esulta: “Dalla Campania un segnale politico forte contro il Governo” Referendum, De Luca: "No attacchi a Gratteri, la sua vita dedicata alla lotta alle mafie"Il segretario campano del Pd interviene nella polemica che sta colpendo il procuratore di Napoli dopo le sue dichiarazioni sulla riforma della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a De Luca Il referendum segna la lotta... Temi più discussi: Referendum, De Luca: Il giudice che sbaglia non può restare impunito, va trovato punto di equilibrio; Referendum, Campania e Napoli, qui il No celebra le vittorie più nette; Portici record al referendum, il 78% boccia il quesito. Avellino batte Salerno, Capri per il Sì; Referendum, De Luca: Campania traino importante per mobilitazione Paese. Referendum, De Luca jr: «Ha vinto il Sud». Sangiuliano: «La destra parli ai giovani»Dopo l’esito del referendum per il centrodestra si apre una fase di riflessione, per il centrosinistra si guarda invece già alle prossime politiche dopo aver incassato la ... ilmattino.it Referendum, De Luca: Il giudice che sbaglia non può restare impunito, va trovato punto di equilibrioL'ex governatore della Campania ha partecipato alla presentazione del libro Quando Salerno era socialista di Gaetano Amatruda a Salerno ... salernotoday.it Il consiglio comunale le ha appena dato mandato di chiedere, anche attraverso Anci, l’approvazione della norma promossa dall’Associazione Luca Coscioni e presentata dal consigliere Gianni Pastorino e che il centrodestra tiene ferma dal 2024 - facebook.com facebook Luca Giordano 1634 1705 Madonna col Bambino e Santi del Purgatorio x.com