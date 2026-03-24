Durante il referendum sulla giustizia, la regione ha registrato un risultato che ha suscitato reazioni molto diverse. Il governatore regionale ha dichiarato soddisfazione, considerando il risultato un segnale politico forte contro il Governo. Il Partito Democratico ha cercato di sfruttare questa vittoria sul fronte politico, mentre i dati ufficiali confermano l’affermazione della regione in questa tornata elettorale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il dato politico c’è, ed è pesante. La Campania si prende la scena nel referendum sulla giustizia e il Partito Democratico prova a capitalizzare. Oggi pomeriggio, a Napoli, nella sede regionale del PD, Piero De Luca ha alzato subito il tono. Non è stata solo una lettura del voto, bensì un messaggio diretto al Governo. “La Campania è la prima Regione d’Italia come percentuale di voto per il NO, a difesa della Costituzione. Napoli guida con un dato straordinario, il 75% di voto contrario a questa riforma sbagliata e pericolosa”, ha rivendicato. Numeri, ma anche narrazione politica. Perché, nella lettura dei dem, il Mezzogiorno non è stato spettatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Referendum giustizia, De Luca esulta: “Dalla Campania un segnale politico forte contro il Governo”

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