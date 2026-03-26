De Leonardis Pierpaolo Come funziona la Bancarotta nell’abito penale?

La bancarotta nell’ambito penale riguarda i reati che coinvolgono il dissesto di imprese o persone che causano danni ai creditori. La difesa penale in questi casi richiede una conoscenza dettagliata delle norme del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, oltre a specifiche leggi sui reati contro la Pubblica Amministrazione, reati economico-finanziari, societari e contro la persona.

L’esercizio della difesa penale implica una conoscenza approfondita del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, nonché delle principali normative speciali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, reati economico-finanziari, reati societari e reati contro la persona. In particolare, assumono rilevanza centrale le disposizioni relative ai reati di corruzione disciplinati dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del Codice Penale, nonché le fattispecie connesse quali concussione (art. 317 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p., nella sua evoluzione normativa). 🔗 Leggi su Citypescara.com

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