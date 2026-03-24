Cooperative sociali De Leonardis denuncia | Foggia unica asl pugliese a liquidare prestazioni con iva compresa

Prestazioni socio sanitarie delle cooperative sociali, De Leonardis (FdI): “La Regione faccia immediatamente chiarezza rispetto alle difformità sull’applicazione dell’Iva tra le Asl pugliesi” Il caso, sollevato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis, descrive una regione spaccata in due da interpretazioni burocratiche opposte. Da un lato la Asl di Foggia, liquida le prestazioni considerando l’Iva già compresa nella tariffa regionale; ma dall’altro le restanti cinque pagano l'imposta in aggiunta alla tariffa base. Ergo, le cooperative che lavorano con la Asl Fg incassano di fatto meno rispetto ai colleghi di altre province, subendo una riduzione del margine operativo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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